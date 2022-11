The Dark Pictures: Switchback VR per PSVR2 arriverà a febbraio 2023

Il debutto di The Dark Pictures: Switchback VR è previsto per il 22 febbraio 2023, lo sparatutto horror sarà infatti uno dei titoli di lancio del visore di nuova generazione di Sony. Inizialmente l’esordio del gioco era previsto per la primavera 2023, ora l’aggiornamento dell’elenco del PlayStation Store indica la nuova data.

The Dark Pictures: Switchback VR vi riporterà nell’orrore dei capitoli dell’universo di Anthology attraverso un giro sulle montagne russe (proprio come in Until Dawn: Rush of Blood) in cui dovrete eliminare a colpi di pistole minacce che molti di voi avranno già conosciuto giocando ai giochi della serie: Man of Medan, Little Hope, House of Ashes e The Devil in Me. Ogni urto o caduta verrà percepito perfettamente attraverso il feedback tattile, mentre il tracciamento oculare comunicherà ai nemici ogni vostro battito di ciglia. E se non avete ben presenti le insidie che affronterete in Switchback VR tratte dall’ultimo titolo della serie, The Devil in Me, potete illuminarvi con la recensione del gioco.