PlayStation Plus Essential: annunciata la lineup dei giochi di dicembre

L’annuncio di Sony conferma la fuga di notizie che c’è stata ieri riguardo i titoli di dicembre in regalo per chi possiede un abbonamento PlayStation Plus Essential: Mass Effect Legendary Edition, Biomutant e Divine Knockout saranno i giochi disponibili gratuitamente per gli abbonati, a partire dal 6 dicembre fino al 2 gennaio.

Biomutant (PS4 e PS5) è un gioco di ruolo open world di kung-fu post-apocalittico, mentre Divine Knockout Founder’s Edition (PS4, PS5) vedrà il suo esordio direttamente su PlayStation Plus, e si tratta di un platform picchiaduro in terza persona. La Founder’s Edition sblocca Divine Knockout e contenuti bonus per il gioco, insieme a una skin ispirata a Divine Knockout in Smite. Con Mass Effect Legendary Edition (PS4) si vivrà nuovamente la leggenda del Comandante Shepard nella celebre trilogia di Mass Effect, l’edizione prevede contenuti di base per giocatore singolo e oltre 40 contenuti scaricabili dai giochi Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3.

