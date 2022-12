Valve regalerà uno Steam Deck al minuto ai The Game Awards

Valve ci ha appena dato un motivo per seguire in diretta i The Game Awards: chiunque seguirà l’evento avrà una possibilità di vincere uno Steam Deck al minuto.

La promozione è valida anche in Italia, tuttavia ci sono alcune condizioni da rispettare per essere idonei a ricevere il regalo. Prima di tutto bisogna aver effettuato almeno un acquisto su Steam tra il 14 novembre 2021 e il 14 novembre del 2022, questo per limitare al massimo l’utilizzo di bot e account falsi. Dopodiché è necessario effettuare la registrazione sul sito dell’iniziativa prima dell’inizio dei The Game Awards, che si terranno a partire dal 9 dicembre alle 2:00 (ora italiana). Infine, bisognerà seguire l’evento in diretta tramite Steam.

Valve selezionerà casualmente uno spettatore ogni minuto durante le circa due ore di trasmissione: ognuno di essi riceverà gratuitamente uno Steam Deck da 512 GB. Il vincitore verrà annunciato immediatamente dopo ogni estrazione nella chat dello streaming. Il regolamento completo della promozione è consultabile al seguente indirizzo.