The Witcher: remake in uscita dopo il nuovo capitolo della serie

Volete sapere quando è fissata l’uscita del remake del primo The Witcher? Non abbiamo ancora una data precisa, né una finestra di lancio generica a dire il vero, ma sembra proprio che bisognerà aspettare un bel po’.

Durante la conferenza rivolta agli investitori, Adam Kiciński di CD Projekt ha fatto sapere che il remake open world in sviluppo presso Fool’s Theory vedrà la luce dopo il nuovo capitolo della serie dal nome in codice Polaris. “[The Witcher Remake] uscirà dopo Polaris come conseguenza di come abbiamo approcciato il progetto,” ha dichiarato il presidente della compagnia polacca. “The Witcher Remake sarà fondato su una parte delle tecnologie che stiamo usando in Polaris, pertanto sarà sviluppato in parallelo a questo progetto. Una volta che Polaris sarà sul mercato, una parte di ciò che è stato usato per questo progetto verrà impiegato nel remake.”

Dal momento che lo sviluppo sta procedendo in parallelo, è comunque probabile che l’attesa tra il primo capitolo della nuova trilogia e il remake di The Witcher non sarà lunga.