Sonic Frontiers: presentata la roadmap dei prossimi aggiornamenti

Uscito qualche settimana fa tra molte polemiche, Sonic Frontiers ha comunque riscosso un discreto successo tra gli appassionati del Porcospino Blu, tant’è che SEGA ha appena diffuso la roadmap degli aggiornamenti futuri che verranno pubblicati fino al 2023 inoltrato.

Non si conoscono ancora i dettagli sulle date di pubblicazione degli update, ma sappiamo che questi verranno scaglionati in tre parti. Il primo aggiornamento introdurrà la funzione juke box per riascoltare i brani della colonna sonora, la modalità foto e nuove sfide. Il secondo celebrerà il compleanno di Sonic, aggiungerà una sfida open zone inedita, e aggiungerà nuovi Coco. Infine, il terzo contenuto aggiuntivo introdurrà ulteriori personaggi giocabili e una nuova storia.

