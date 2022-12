Like a Dragon: Ishin! Svelato il trailer del combat system

SEGA e lo sviluppatore Ryu Ga Gotoku Studio hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato al sistema di combattimento e alcuni screenshot di Like a Dragon: Ishin!, spin-off della serie Yakuza.









Le vicende del gioco sono ambientate a Kyoto, e vedono Sakamoto Ryoma alla ricerca della verità dietro l’assassinio del padre. Dopo essere stato ingiustamente incolpato di omicidio il protagonista dovrà trovare il modo di recuperare il suo onore. La ricerca della giustizia da parte di Sakamoto Ryoma cambierà per sempre il futuro del Giappone, mettendo fine all’era dei samurai.

Il lancio di Like a Dragon: Ishin! è previsto per il 21 febbraio 2023, e sarà disponibile su PC (tramite Steam e Microsoft Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.