Tekken 8 potrebbe partecipare ai The Game Awards

Sembra che Tekken 8 parteciperà ai The Game Awards (in programma per l’8 di dicembre), o almeno questo è ciò che Aris Bakhtanians, alias AvoidingThePuddle, ci lascia fortemente intendere. Lo streamer e gamer di picchiaduro ha infatti postato su Twitter un’immagine che mostra il merchandising del gioco, e la confezione presente nella foto menziona Tekken 8, insieme al messaggio “Sintonizzati sul live streaming dei The Game Awards!“. La data dell’evento è evidenziata in rosso.

Il gioco sembra aggiungersi ai titoli che faranno importanti rivelazioni durante l’evento: ci aspetta infatti una presentazione live di Final Fantasy 16, un nuovo annuncio legato a Crash Bandicoot e si mormora che anche Diablo 4 e Star Wars Jedi: Survivor saranno coinvolti nella presentazione.

La data precisa dell’esordio di Tekken 8 non si conosce ancora, Bandai Namco ha comunicato il periodo in cui potrebbe avvenire il lancio: dal 1 aprile 2023 al 31 marzo 2024 (su Xbox Series X/S, PS5 e PC). Scopriremo presto se i The Game Awards ospiteranno rivelazioni importanti anche per l’attesissimo picchiaduro.