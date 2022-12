Monster Hunter Rise in uscita su console PlayStation e Xbox

Dopo aver fatto capolino prima su Nintendo Switch e poi su PC (qui la nostra recensione), Monster Hunter Rise sta per uscire anche sulle console delle famiglie PlayStation e Xbox. Capcom lo ha annunciato in queste ore diffondendo un nuovo trailer ufficiale.









Il gioco sarà disponibile su PS4, PS5, Xbox One e Series X|S dal 20 gennaio 2023, mentre l’espansione Sunbreak uscirà nel corso della prossima primavera. Da notare che non sarà disponibile alcuna funzionalità multiplayer cross-platform, pertanto gli utenti potranno giocare solamente con altre persone in possesso della medesima famiglia di piattaforme. Per esempio, un utente PS4 potrà giocare con chi possiede il gioco su PS5 ma non con l’utenza Xbox (o PC o Switch).

Per finire, Capcom fa sapere che Monster Hunter Rise sarà disponibile al lancio nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.