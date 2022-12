Neon White in uscita su PS4 e PS5 tra pochi giorni

Uno dei videogiochi migliori di quest’anno sta per uscire anche sulle console PS4 e PS5: stiamo parlando di Neon White, particolare action sviluppato da Angel Matrix ed edito da Annapurna Interactive.









Il publisher ha infatti annunciato che l’uscita delle versioni per console PlayStation è fissata al prossimo 13 dicembre, circa sei mesi dopo la pubblicazione di Neon White su PC e Nintendo Switch. Per saperne di più su questo particolare sparatutto in prima persona vi rimandiamo alla nostra recensione vergata da Pietro Iacullo.