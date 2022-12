Assassin's Creed Mirage: il lancio del titolo potrebbe subire un ulteriore ritardo

Il giornalista Tom Henderson ha affermato in un rapporto pubblicato su Insider Gaming che Assassin’s Creed Mirage è stato colpito da un ulteriore ritardo e che la data di lancio ora sembra essere orientata per il mese di agosto (2023) e non più per la primavera (come indicato in precedenti rapporti). Ubisoft ha annunciato il successore di Assassin’s Creed Valhalla (uscito a novembre 2020) all’inizio di quest’anno, ma la data precisa del lancio rimane ancora un mistero. Ricordiamo che Assassin’s Creed Mirage sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e al lancio il prezzo sarà di 49,99 euro.

Il 30 novembre è stato pubblicato l’aggiornamento finale di Assassin’s Creed Valhalla, e si è trattata di una sorpresa dato che gli sviluppatori avevano inizialmente stabilito una data di lancio agli inizi di dicembre. Il DLC contiene un importante legame del titolo con Assassin’s Creed Mirage, qui potete trovare maggiori dettagli.

Per quanto riguarda i titoli annunciati nel futuro del franchise (di cui qui trovate un approfondimento), alcune fonti riportano che lo sviluppo di Assassin’s Creed Codename RED stia attraversando problemi, mentre lo sviluppo di Codename HEXE dovrebbe essere vicino alla conclusione.