Warhammer 40,000: manca poco al debutto dei DLC Sisters of Battle

È previsto per il ​​13 dicembre durante lo spettacolo Slitherine Next il lancio dei nuovi DLC Sisters of Battle per Warhammer 40,000 Gladius e Warhammer 40,000 Battlesector. Per entrambi, le espansioni Sisters of Battle prevedono l’aggiunta di una nuova fazione, la prima per sole donne in Warhammer 40.000. Durante l’evento verranno mostrati 3 video che racconteranno le caratteristiche introdotte dai DLC, insieme a un trailer di gameplay dedicato alla nuova modalità per giocatore singolo: Daemonic Incursion. Essa sarà disponibile come parte di un aggiornamento gratuito che verrà lanciato insieme a Sisters of Battle, per tutti i giocatori di Battlesector. Daemonic Incursion è una modalità last-stand in cui vi è un solo “semplice” obiettivo: sopravvivere alle ondate di demoni di Khorne.

I giocatori di Warhammer 40.000: Gladius con il DLC Adepta Sororitas vedranno aggiungersi alla guerra per Gladius Prime la fazione Adepta Sororitas, caratterizzata da diciotto nuove unità, nuovi eroi e meccaniche di gioco, edifici cittadini, una nuova serie di missioni e un nuovo Albero tecnologico. Le Adepta Sororitas, conosciute anche come le Sorelle Guerriere, sono il braccio militante dell’Adeptus Ministorum.