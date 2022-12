Warhammer 40,000: Rogue Trader, l'alpha partirà tra pochi giorni

Owlcat Games ha fatto sapere che il 7 dicembre partirà l’alpha di Warhammer 40,000: Rogue Trader, il videogioco di ruolo ambientato nell’universo fantascientifico ideato da Games Workshop.

Come annunciato dallo stesso studio di sviluppo, l’accesso all’alpha è riservato ai soli acquirenti del Developer’s Digital Pack e della Collector’s Edition del gioco, prezzati rispettivamente 99 dollari e 299 dollari. Da notare che il gioco non è ancora disponibile per l’acquisto su Steam, pertanto bisognerà effettuare la transazione direttamente sul sito ufficiale.

Non si conosce ancora quali saranno i contenuti dell’alpha di Warhammer 40,000: Rogue Trader, la cui versione finale e definitiva dovrebbe approdare su PC nel corso del prossimo anno.