Warframe si aggiorna introducendo il cross-play su PC e console

Digital Extremes ha finalmente pubblicato un aggiornamento per Warframe che introduce su tutte le piattaforme il multiplayer cross-play.









Annunciato ormai più di un anno fa durante il TennoCon 2021, il cross-play permette agli utenti PC, PlayStation, Xbox e Switch di unire le forze e giocare assieme, a prescindere dalla piattaforma di preferenza. Tale funzione è completamente opzionale, pertanto può essere attivata o disattivata a piacimento, tuttavia gli sviluppatori fanno notare che per il momento non è ancora possibile abilitare la chat vocale cross-platform. Questa feature arriverà in seguito.

Un’altra funzione che arriverà più avanti è quella legata al cross-save: l’opzione per trasferire i progressi da una piattaforma all’altra è ancora in lavorazione.