Call Of Duty: Warzone 2.0 potrebbe vedere un ritorno di Rebirth Island

Nessuna notizia ufficiale al momento ma sembrerebbe che Rebirth, piccola ma soprattutto amata mappa, possa presto fare il suo ritorno in Call Of Duty: Warzone 2.0. Un importante pagina Facebook dedicata al gioco ha infatti condiviso un post che mostra un’immagine di una piccola isola al largo della costa di Al Mazrah, suggerendo che sarà la prossima location per Warzone 2.0. La mappa sarebbe compatibile con Ground War, DMZ e la modalità Resurgence (ebbene sì, è previsto il ritorno nel gioco anche della nota modalità). L’attendibilità delle notizie trapelate è messa in dubbio dalla scarsa qualità mostrata dalla mappa, che all’apparenza si mostra meno professionale di alcuni leak apparsi nel corso degli anni. Insider Gaming però sottolinea che Activision Blizzard ha diffuso avvisi DMCA in un apparente tentativo di contenere la fuga di notizie, mossa che attribuisce credibilità alle affermazioni.

