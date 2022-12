Star Wars Jedi: Survivor salirà sul palco ai The Game Awards

L’8 dicembre Star Wars Jedi: Survivor salirà sul palcoscenico ai The Game Awards, ce lo ha confermato su Twitter Geoff Keighley, produttore e conduttore dell’evento. Secondo Keighley verrà svelato “molto” del gioco, questo ci lascia intendere che ad aspettarci potrebbe esserci un ricco spettacolo di gameplay. All’inizio di quest’anno Respawn Entertainment ed EA hanno annunciato Star Wars Jedi: Survivor, ma oltre al trailer di rivelazione e pochi dettagli, non vi sono stati altri aggiornamenti sul titolo, che ricordiamo essere in fase di sviluppo per PC, PS5, e Xbox Series X/S. Non ci resta che aspettare ancora qualche giorno per scoprire cosa ci attende nel sequel di Fallen Order, ormai manca poco ai The Game Awards!

