Monster Hunter Rise per PlayStation e Xbox sarà solo digitale

Capcom ha fatto sapere che le versioni di Monster Hunter Rise per console PlayStation e Xbox saranno disponibili nel solo formato digitale. Niente pubblicazione fisica, dunque, come confermato dalla compagnia giapponese alla redazione di Gematsu.

Ciò significa che l’unica versione fisica del gioco rimarrà quella per Nintendo Switch, dal momento che anche su PC è disponibile solo su Steam.

Ricordiamo che Monster Hunter Rise per PS4, PS5, Xbox One e Series X|S sarà disponibile dal 20 gennaio 2023. Per l’espansione Sunbreak bisognerà invece attendere la primavera. Sapevate che su PS5 e Xbox Series X sarà possibile giocare a 120 FPS?