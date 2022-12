Microsoft aumenta il prezzo dei suoi videogiochi per Xbox

Purtroppo anche Microsoft ha deciso di aumentare il prezzo dei suoi videogiochi per Xbox, seguendo così la strada già battuta da altri grandi publisher, tra cui Sony.

Stando a quanto riportato sulle colonne di Polygon, l’aumento interesserà tutti i videogiochi che usciranno a partire dal 2023, tra cui Starfield, Redfall e il prossimo Forza Motorsport. L’aumento di prezzo sarà di 10 dollari negli USA, tuttavia non sappiamo ancora se in Europa ciò si tradurrà in un incremento di altrettanti euro, sebbene sia altamente probabile che ciò accada.

“L’aumento di prezzo riflette i contenuti, la portata e la complessità tecnica di questi titoli,” ha dichiarato un portavoce di Microsoft. La stessa Casa di Redmond ha comunque precisato che tali videogiochi saranno disponibili al lancio nel catalogo del servizio Game Pass. Su questo versante, non sono per ora previsti aumenti del costo dell’abbonamento.