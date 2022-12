Valheim: Mistlands, svelato il trailer dell'atteso aggiornamento

Iron Gate e Coffee Stain hanno svelato oggi il trailer di Mistlands, grosso e attesissimo aggiornamento del survival vichingo Valheim, disponibile ora sui server di prova. Nel video vengono mostrate le novità che verranno introdotte con il DLC, come la nuova area da esplorare caratterizzata da un bioma singolare, colmo di nuovi nemici (come il Valheim Seeker) e alleati da incontrare. Vi sarà anche un nuovo sistema magico Valheim Eitr insieme a nuove armi, risorse e ricette per il crafting.









Albert Säfström, CEO di Coffee Stain Publishing, descrive Mistlands come l’aggiornamento più ambizioso del gioco: “[Mistlands] recupera la sensazione di giocare per la prima volta“, racconta, “I giocatori sicuri di sé che hanno corso in giro con equipaggiamento da pianura di alto livello schiacciando i loro nemici si ricorderanno del motivo per cui Valheim è considerato un gioco di sopravvivenza brutale”.