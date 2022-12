Elden Ring: in arrivo l'aggiornamento gratuito Colosseum

Quei misteriosi colossei sono sicuramente più di una semplice decorazione: da domani sarà disponibile Colosseum, aggiornamento gratuito di Elden Ring.

“I Colossei di Limgrave, Leyndell e Caelid apriranno i loro cancelli, consentendo ai giocatori di impegnarsi in battaglie come duelli, tutti contro tutti e combattimenti di squadra” racconta la descrizione del video.

ll PvP è una parte significativa dell’esperienza nei Souls, e Colosseum rappresenta il primo aggiornamento gratuito dedicato dallo sviluppatore alla specifica build. Tutti i giocatori di Elden Ring hanno avuto modo di notare i colossei, che tuttavia non mostravano un punto di accesso. Lance McDonald, famoso modder e hacker di Souls, all’inizio di quest’anno aveva avuto la possibilità di esplorare le arene di battaglia, confermando le location come luogo di sfida. Scopriremo concretamente domani le novità introdotte dall’espansione, e ricordiamo che Elden Ring ha appuntamento ai The Game Awards (che si terranno giovedì 8 dicembre) con 7 candidature, compresa quella di Gioco dell’Anno.