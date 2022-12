Call of Duty: Microsoft porterà la serie sulle piattaforme Nintendo

Mentre aspettiamo ancora che i vari enti regolatori si pronuncino sull’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, la divisione Xbox ha appena siglato un accordo preliminare con Nintendo che prevede l’arrivo di Call of Duty sulle piattaforme della Grande N.

Ne ha dato notizia Phil Spencer di Microsoft su Twitter, il quale ha dichiarato che le due compagnie hanno firmato un protocollo di intesa della durata di dieci anni. Questo si trasformerà poi in un accordo vero e proprio nel caso in cui l’acquisizione di Activision dovesse andare in porto. “Microsoft si impegna a portare più videogiochi a molte più persone, a prescindere da come vogliano giocare,” ha detto Spencer.

La medesima offerta accettata da Nintendo era stata proposta giorni fa anche a Sony, tuttavia al momento non sappiamo se la divisione PlayStation sia intenzionata o meno ad accettare il compromesso.

Per quanto riguarda l’ambito PC, Phil Spencer ha poi fatto sapere che Call of Duty arriverà sempre su Steam in contemporanea con l’uscita delle versioni per Xbox. “Siamo felici che Microsoft voglia continuare a usare Steam per raggiungere i consumatori con Call of Duty una volta completata l’acquisizione,” ha dichiarato Gabe Newell, il boss di Valve.