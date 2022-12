The Witcher: Monster Slayer chiuderà i battenti

CD Projekt ha annunciato la chiusura dei server e la fine del servizio di The Witcher: Monster Slayer, lo spin-off mobile in stile Pokémon GO ambientato nell’universo dello Strigo.

Il videogioco verrà rimosso dall’App Store e dal Google Play Store a partire dal 31 gennaio 2023, tuttavia la chiusura effettiva dei server avverrà qualche mese più tardi: il 30 giugno 2023. In vista della chiusura di The Witcher: Monster Slayer, CD Projekt ha fatto sapere che purtroppo licenzierà parte del personale.

La stessa compagnia polacca ha annunciato appena ieri la fine del supporto a Gwent: The Witcher Card Game. Evidentemente questi videogiochi live service non fruttano abbastanza da giustificarne il mantenimento.