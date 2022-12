Vampire Survivors: annunciato il DLC Legacy of the Moonspell

La rivelazione dell’anno Vampire Survivors (qui la nostra recensione) sta per arricchirsi di nuovi contenuti con il primo DLC intitolato Legacy of the Moonspell. Questo contenuto aggiuntivo a pagamento sarà disponibile dal 15 dicembre su PC (via Steam) e sulle piattaforme Xbox.

Tra le novità introdotte dal contenuto aggiuntivo troviamo otto personaggi inediti ispirati alla cultura asiatica, un nuovo stage, ben tredici armi e sei tracce musicali. Non mancheranno ovviamente nuovi mostri da obliterare durante ogni partita e vari segreti da scoprire.

Legacy of the Moonspell verrà venduto al prezzo di € 1,99 su tutte le piattaforme.