GRIS è in uscita imminente su PS5 e Xbox Series X|S

In occasione del quarto anniversario di GRIS, Devolver Digital e Nomada Studio hanno annunciato l’imminente uscita del gioco sia su PS5 che su Xbox Series X|S.









L’emozionante platform dello studio catalano potrà dunque avvantaggiarsi dell’hardware delle nuove console per offrire una migliore qualità visiva. Su Xbox Series S, infatti, il gioco girerà a risoluzione 2K e a 120 FPS, su Series X sarà presente anche una modalità 4K e 60 FPS, mentre su PS5 girerà in 4K a 120 FPS mentre sfrutterà anche le potenzialità del controller DualSense, come i feedback aptici, i trigger adattivi, e molto altro.

Per saperne di più su GRIS vi invitiamo a leggere la nostra recensione vergata in occasione del lancio originale su PC.