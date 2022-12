Dead Island 2 torna a mostrarsi in un nuovo video di gameplay

Durante lo showcase andato in onda nella tarda serata di ieri, Deep Silver e Dambuster Studios hanno mostrato un nuovo video di gameplay di Dead Island 2, l’action open world in salsa zombie in uscita l’anno prossimo su PC e console.









Nel trailer vediamo i protagonisti del gioco Jacob e Amy affrontare orde di infetti utilizzando gli strumenti di morte più disparati, facendosi largo tra gli zombie con mazze da baseball, fucili, tacchi a spillo e armi contundenti improvvisate.

Vi ricordiamo che, dopo il recente rinvio, Dead Island 2 sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S dal 28 aprile 2023.