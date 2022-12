Judas di Ken Levine è l'erede spirituale di BioShock

Ghost Story Games, lo studio di sviluppo fondato da Ken Levine e Take-Two Interactive, ha finalmente annunciato Judas, ossia l’erede spirituale di BioShock.









Ambientato su una nave spaziale in disfacimento, Judas ci metterà nei panni di un personaggio il cui unico scopo è quello di sopravvivere e cercare un modo per scappare. Già da questo primo trailer è possibile notare molte somiglianze che le precedenti opere di Ken Levine e di Irrational Games, da cui proviene una parte consistente degli sviluppatori.

“Abbiamo fondato Ghost Story Games per portare avanti il lavoro svolto con System Shock 2, BioShock e BioShock Infinite“, ha dichiarato Ken Levine, presidente e direttore creativo dello studio di sviluppo. “Con Judas abbiamo creato un mondo e una serie di personaggi completamente nuovi, esplorando al contempo approcci differenti agli sparatutto narrativi in prima persona per giocatore singolo“.

Judas è attualmente in sviluppo per PC (Steam ed Epic Games Store), PS5 e Xbox Series X|S. Nessuna notizia circa una possibile finestra di lancio.