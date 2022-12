Supergiant Games annuncia Hades II per PC

Per la prima volta nella storia di Supergiant Games, lo studio indipendente sta sviluppando un sequel di un suo videogioco: si tratta di Hades II, seguito diretto dell’action roguelite uscito due anni fa nella sua incarnazione finale.









Così come il suo diretto predecessore, anche Hades II sarà disponibile prima su PC in Accesso Anticipato. Questa volta gli sviluppatori debutteranno sin dal principio su Steam, ma il gioco approderà in contemporanea anche sull’Epic Games Store. Maggiori dettagli sul periodi di Early Access verranno annunciati l’anno prossimo.

Nel frattempo sappiamo che ci troveremo a prendere il controllo della principessa degli inferi, di cui ancora non si conosce il nome, che dovrà combattere contro il Crono, il titano del tempo. A dare manforte alla principessa troveremo un cast eterogeneo di divinità, proprio come nel primo Hades.