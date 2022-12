Street Fighter 6 in uscita su PC e console a giugno

Capcom ha approfittato del palcoscenico dei The Game Awards 2023 per annunciare la data di uscita di Street Fighter 6. Per l’occasione è stato confezionato un nuovo trailer.









Il picchiaduro sarà disponibile su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal prossimo 2 giugno 2023. La compagnia giapponese ha inoltre svelato le tre diverse edizioni di Street Fighter 6:

Standard Edition (Fisica/Digitale) – Include il gioco base, Fighting Ground, World Tour, Battle Hub e il roster di lancio di 18 personaggi

Deluxe Edition (Digitale) – Include il gioco base e lo Year 1 Character Pass (contenente quattro personaggi), i colori 3-10 per il Costume 1 di ciascuno di quei personaggi del Pass Year 1 e un bonus di 4.200 Drive Ticket per gli acquisti in-game

Ultimate Edition (Digitale) – Include il gioco base e lo Year 1 Ultimate Pass, che contiene contenuti dello Year 1 Character Pass, due costumi aggiuntivi e i loro colori alternativi per i quattro personaggi dello Year 1, altri due stage e un bonus di 7.700 Drive Ticket