Returnal arriva ufficialmente su PC, vediamo il trailer di annuncio

Dopo mesi e mesi di indiscrezioni, leak e rumor vari, finalmente il segreto di Pulcinella è stato svelato: Returnal arriverà ufficialmente su PC. Sony ha annunciato la nuova versione dell’action roguelite targato Housemarque durante l’ultima edizione dei The Game Awards.









La versione PC di Returnal è ancora sprovvista di una data di uscita, ma ipotizziamo che non bisognerà attendere a lungo prima di immergersi nel tormento infinito di Selene. Nel frattempo è stato fatto sapere che questa nuova versione includerà tutti i contenuti già disponibili su PS5, compresa la modalità cooperativa e la sfida aggiuntiva della Torre di Sisifo; inoltre, il gioco supporterà il controller DualSense anche su PC.

In queste ore, infine, Sony ha annunciato la data di uscita di un altra “ex-clusiva” PlayStation: si tratta di The Last of Us Parte I, in arrivo su PC tra pochi mesi.