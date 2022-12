The Last of Us Parte I sarà compatibile con Steam Deck

In seguito all’annuncio della data di uscita della versione PC di The Last of Us Parte I, in molti hanno iniziato a chiedersi se il remake dell’action adventure targato Naughty Dog sia o meno compatibile con Steam Deck.

Ebbene, a fugare ogni dubbio ci ha pensato direttamente il director Neil Druckmann. Intervenendo su Twitter, l’esponente di Naugthy Dog ha confermato che The Last of Us Parte I otterrà la certificiazione Verificato per Steam Deck, garantendo così che il gioco giri senza alcuna incertezza sul dispositivo portatile di Valve.

Il remake di The Last of Us andrà così ad aggiungersi alle altre “ex-clusive” PlayStation giocabili senza problemi in mobilità dal 3 marzo 2023, data di uscita della versione PC.