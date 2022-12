Disco Elysium: ritirata una causa contro ZA/UM

Ci sono nuovi sviluppi nella querelle che vede coinvolti ZA/UM e alcune delle menti creative che hanno dato i natali a Disco Elysium. Siamo infatti venuti a sapere che la causa contro l’attuale azionista di maggioranza della compagnia estone è stata ritirata.

Il producer Kaur Kender ha difatti ritirato la denuncia contro la compagnia Tütreke controllata da Ilmar Kompus, azionista di maggioranza e CEO di ZA/UM dal 2021 a oggi. Secondo Kender, Kompus si sarebbe servito di Tütreke per acquistare dei bozzetti del sequel di Disco Elysium da ZA/UM a poco più di 1 euro, per poi rivenderli nuovamente allo studio estone per 4,8 milioni di euro. Questa somma sarebbe poi stata impiegata da Kompus per acquistare la quota di maggioranza di ZA/UM e impossessarsi della compagnia.

“I fatti e la legge hanno portato a questo esito,” ha dichiarato Ilmar Kompus ai taccuini di GamesIndustry. “Siamo felici che Kender e i suoi avvocati abbiano deciso di ritirare la denuncia – una denuncia che non avrebbero dovuto depositare in primo luogo. La loro decisione conferma che non vi erano le fondamenta per le loro accuse, e che ho agito in modo appropriato e responsabile, come sottolineato dai documenti che ho fornito.”

Secondo quanto riportato dall’organo di stampa Estonian Ekspress, Kompus e la sua compagnia Tütreke avrebbero versato 4,8 milioni di euro nelle casse di ZA/UM, la stessa cifra al centro della disputa. Pare dunque che la causa sia stata risolta con un accordo extra processuale.

Nel frattempo, una seconda disputa legale, questa volta portata avanti dal game director Robert Kurvitz a seguito del suo licenziamento, sta comunque proseguendo. Su questo versante non vi sono al momento ulteriori sviluppi.