Returnal: ecco i requisiti per PC, niente cross-play con PS5

Dopo la conferma dell’arrivo di Returnal su PC avvenuta nei giorni scorsi, ecco che l’apertura della pagina del prodotto su Steam ci permette di dare uno sguardo ai requisiti hardware ufficiali. Occhio però dal momento che servirà un hardware particolarmente prestante per avventurarsi sul pianeta Atropo e provare a rompere il ciclo.

È stato inoltre confermato che la conversione è stata affidata a Climax Studios, mentre non sarà presente la funzionalità cross-play con PS5, pertanto non sarà possibile unirsi agli utenti in possesso della versione console per giocare in cooperativa.

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 10 64-bit (versione 1903)

: Windows 10 64-bit (versione 1903) Processore : Intel Core i5-6400 (4 core 2.7GHz) / AMD Ryzen 5 1500X (4 core 3.5GHz)

: Intel Core i5-6400 (4 core 2.7GHz) / AMD Ryzen 5 1500X (4 core 3.5GHz) RAM : 16 GB

: 16 GB Scheda video : NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon RX 580 (8 GB)

: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon RX 580 (8 GB) Spazio su disco: 60 GB (SSD consigliato)

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 10 64-bit (versione 1903)

: Windows 10 64-bit (versione 1903) Processore : Intel i7-8700 (6 core 3.7 GHz) / AMD Ryzen 7 2700X (8 core 3.7 GHz)

: Intel i7-8700 (6 core 3.7 GHz) / AMD Ryzen 7 2700X (8 core 3.7 GHz) RAM : 32 GB

: 32 GB Scheda video : NVIDIA RTX 2070 SUPER (8 GB) / AMD RX 6700 XT (12 GB)

: NVIDIA RTX 2070 SUPER (8 GB) / AMD RX 6700 XT (12 GB) Spazio su disco: 60 GB (SSD consigliato)