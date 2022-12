Final Fantasy 7: Ever Crisis, svelato un nuovo trailer

Final Fantasy 7: Ever Crisis è tra i progetti che ritroviamo nel cantiere di Square Enix, e oggi lo sviluppatore ha pubblicato un nuovo trailer che ci mostra maggiori dettagli dell’RPG per mobile la cui Closed Beta è stata posticipata all’estate 2023.









Final Fantasy 7: Ever Crisis sarà caratterizzato da una combinazione di tutte le storie che appartengono all’universo di Final Fantasy 7, molte scene impresse nella memoria dei fan della serie compaiono infatti nel video, per esempio vediamo la Chocobo Farm, il confronto tra Zack e Ifrit in Crisis Core, la battaglia contro il boss Airbuster nell’originale Final Fantasy 7. Ma non tutto quello che viene mostrato nel trailer risulta familiare, come la scena di Aerith all’interno di un Mako Reactor.

Domani avverrà il lancio di Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion (disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e di cui trovate qui la nostra recensione), mentre Final Fantasy 7 Rebirth (seconda parte dell’operazione di remake iniziata dal publisher giapponese, qui trovate maggiori informazioni a riguardo) arriverà il prossimo inverno su PlayStation 5.