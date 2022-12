Svelato Redemption Reapers, JRPG strategico per PC e console

Binary Haze Interactive e lo studio di sviluppo Adglobe hanno annunciato Redemption Reapers, un nuovo JRPG a sfondo strategico in uscita prossimamente su PC (via Steam), PS4 e Nintendo Switch.









Questa la sinossi ufficiale: “Simile a un flagello che si abbatte improvvisamente sul mondo, le orripilanti armante Mort distruggono una nazione dopo l’altra, lasciando l’umanità decimata sulla scia della loro potenza e smisurato terrore. In mezzo alla disperazione, un esiguo e circoscritto contingente si batte contro i Mort: la Brigata del Falco Cinereo. Si tratta di una scaltra compagnia specializzata in attacchi a sorpresa i cui membri, detestati dai più, erano una volta conosciuti come gli Infedeli Mietitori. Ciò che però ignora la gente è che sarà proprio quest’unità a diventare l’unica speranza per resistere ai Mort.”

Creato in collaborazione con Masayuki Horikawa, series director di Fire Emblem, Redemption Reapers si presenta come un JRPG che fa delle battaglie tattiche a turni il suo tratto distintivo. Al giocatore spetterà il compito di guidare in battaglia un manipolo di cinque personaggi, gestirne accuratamente le limitate risorse, e creando dei legami duraturi con i membri della brigata.

Redemption Reapers sarà disponibile sulle piattaforme citate in apertura nel mese di febbraio 2023. Ancora non si conosce la data di uscita precisa.