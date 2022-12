Dragon Ball Z: Kakarot, in arrivo il quarto DLC

Il 13 gennaio 2023 il DLC intitolato Bardock – Alone Against Fate darà inizio al Season Pass 2 di Dragon Ball Z: Kakarot, GDR di stampo action legato alle avventure di Goku e i suoi compagni (e se ve lo siete persi, trovate qui la nostra recensione).

Bardock – Alone Against Fate è il quarto DLC del titolo, incentrato sulla storia dedicata allo speciale TV dell’universo di Dragon Ball in cui vediamo Bardock, padre di Goku, alle prese con la protezione dei Saiyan e il loro pianeta.

Il DLC sarà disponibile su tutte le piattaforme, versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X/S comprese, e per coloro che possiedono il gioco su PlayStation 4 e Xbox One l’upgrade alla next-gen sarà gratuito.