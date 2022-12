Bayonetta: Hideki Kamiya svela i suoi piani per il futuro del franchise

Non si hanno annunci ufficiali, ma i piani del vicepresidente di Platinum Games, Hideki Kamiya, riguardo al franchise di Bayonetta sembrano essere molto chiari.

Durante un’intervista con IGN Japan dedicata a considerazioni post-Bayonetta 3, titoli spin-off e al nuovo gioco con nome in codice Project G.G, Kamiya ha affermato che vuole realizzare Bayonetta 4 e 5 e che il team è orientato per la creazione di ben nove capitoli dedicati all’amata strega Cereza (qui vi raccontiamo cosa pensiamo dell’ultimo capitolo del franchise).

“Personalmente non riesco a concepire che la serie di Bayonetta finisca”, ha raccontato Kamiya durante l’intervista, “Voglio fare un Bayonetta 4 e un Bayonetta 5, e ho intenzione di presentarli all’azienda”.

Sicuro nel futuro del franchise c’è Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, spin-off annunciato durante i The Game Awards da Platinum Games e Nintendo, il cui debutto è previsto per il 17 marzo 2023 su Nintendo Switch.