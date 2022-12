Hogwarts Legacy: posticipato il lancio delle versioni PS4 e Xbox One

Il publisher Warner Bros. Games e lo sviluppatore Avalanche Software hanno comunicato che le versioni PlayStation 4 e Xbox One di Hogwarts Legacy saranno lanciate il 4 aprile 2023, anziché il 10 febbraio, data in cui usciranno solamente le versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X/S (entrate in fase gold). Il 25 luglio 2023 è previsto invece il debutto del gioco su Nintendo Switch.

“Vogliamo offrire la migliore esperienza possibile all’intera community, indipendentemente dalla piattaforma scelta” afferma lo sviluppatore su Twitter.

Domani alle ore 19:00 su YouTube si terrà una seconda presentazione del gameplay del gioco, con la presenza del game director Alan Tew, il system designer Mekenzy Toner, il community manager Chandler Wood e Ben Snow, ospite speciale della community.