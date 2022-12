Call of Duty: Microsoft disposta a portare la serie su PS Plus

All’interno della discussione legata all’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, quest’ultima si è dichiarata disposta a far approdare la serie di Call of Duty nel catalogo del PS Plus, il servizio in abbonamento di Sony.

Stando a quanto segnalato da Bloomberg, infatti, per provare a superare le reticenze dei vari enti governativi, Microsoft si è offerta di portare la celebre saga di sparatutto in soggettiva sul Plus in aggiunta all’accordo che prevede l’arrivo di Call of Duty su console PlayStation, Nintendo e su Steam nel corso dei dieci anni successivi all’acquisizione. Accordo che, lo ricordiamo, Sony non ha ancora accettato in via ufficiale.

Microsoft ha dichiarato che non vede i servizi in abbonamento come un mercato separato all’interno del settore dei videogiochi, ma che in realtà si tratta semplicemente di un business model diverso rispetto a quello tradizionale, da qui l’offerta. Basterà a far approvare l’acquisizione di Activision Blizzard?