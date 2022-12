World of Warcraft: Dragonflight, disponibili incursione e Stagione 1

Dopo la pubblicazione dell’espansione Dragonflight, ecco che World of Warcraft si è aggiornato per accogliere l’Incursione che porterà i giocatori nelle Segrete delle Incarnazioni. Questa nuova Incursione da otto giocatori è disponibile sin da subito in modalità Mitica, Eroica e Normale.

Non è tutto, però, giacché oggi prende il via anche la Stagione 1 con una nuova rotazione delle spedizioni Mitiche+ e una nuova stagione PvP con ricompense inedite. Di seguito tutti i dettagli.

Rotazione delle spedizioni Mitiche+ della Stagione 1: Pozze della Vita di Rubino Offensiva dei Nokhud Cripta Azzurra Accademia di Algeth’ar Sale del Valore (dall’espansione Legion) Corte delle Stelle (dall’espansione Legion) Necropoli dei Torvaluna (dall’espansione Warlords of Draenor) Tempio della Serpe di Giada (dall’espansione Mists of Pandaria)

Muovo modificatore Mitiche+: Tuono I nemici hanno il 5% di salute aggiuntiva. Quando si è in combattimento, i personaggi vengono sovraccaricati periodicamente di potere primordiale dalla tempesta incessante di Raszageth. Tale potere prevede un grande rischio: non scaricarlo rapidamente può avere conseguenze stordenti.

Quattro nuovi boss esterni Ogni nuovo boss apparirà con una rotazione settimanale nell’ordine seguente: Basrikron, l’Ala Rocciosa Bazual, Fiamma del Terrore Liskanoth, Flagello del Futuro Strunraan, la Miseria del Cielo

Catalizzatore dell’Ispirazione presto in arrivo “Ispirato” al Catalizzatore della Creazione di Shadowlands, il Catalizzatore dell’Ispirazione, disponibile nel corso della Stagione 1, può essere usato per trasformare qualsiasi pezzo non da set per lo scomparto appropriato in un pezzo del set dello stesso livello oggetto.