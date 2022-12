The Witcher 3: disponibile l'aggiornamento next-gen

È già disponibile da qualche ora l’aggiornamento next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt che sfrutta le potenzialità degli hardware di PS5 e Xbox Series X|S. L’update porta con sé anche varie novità tecniche per la versione PC, nonché contenuti aggiuntivi per ogni versione del gioco, anche quelle per PS4 e Xbox One.

Tra le novità citiamo il ray-tracing in tempo reale per PC, le modalità Performance e Ray Tracing su PS5 e Xbox Series X, nonché le modalità Performance e Quality su Xbox Series S, il supporto per DLSS su PC e AMD FidelityFX Super Resolution su tutte le piattaforme next-gen, tempi di caricamento più rapidi e altro ancora. Sono stati aggiunti anche alcuni contenuti inediti ispirati alla serie Netflix di The Witcher, alcune opzioni che migliorano l’esperienza utente, una modalità foto, e l’integrazione di alcune mod create dalla community.

Per saperne di più vi rimandiamo alle note ufficiali della patch, mentre a breve pubblicheremo un articolo dedicato proprio all’aggiornamento next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt.