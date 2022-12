Nintendo eShop: presto al via le offerte di Natale

Partiranno domani, giovedì 15 dicembre, le offerte di Natale sul Nintendo eShop con centinaia di videogiochi per Switch in promozione fino al prossimo 29 dicembre.

Tra i titoli in saldo citiamo Mario + Rabbids Sparks of Hope al 25%, Sonic Frontiers al 30%, Just Dance 2023 Edition al 33%, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga al 50%, e Ni no Kuni: Wrath of the White Witch all’84%. Si tratta ovviamente di una selezione estremamente ridotta giacché saranno oltre 1500 i videogiochi in sconto durante le prossime due settimane.

L’elenco completo dei titoli in promozione in occasione delle offerte di Natale del Nintendo eShop sarà consultabile a questo indirizzo.