Baldur's Gate 3: la nuova patch introduce il Paladino

Larian Studios ha pubblicato una nuova patch di dimensioni decisamente importanti per Baldur’s Gate 3 che introduce, tra le altre novità, l’inedita classe del Paladino.

I Paladini si distinguono principalmente per le loro abilità marziali e la capacità di concatenare combo devastanti nei combattimenti, fornendo aiuto e protezione alla squadra quando necessario. L’aggiornamento introduce anche tre sottoclassi, di cui una inedita: l’Oath of Devotion per chi predilige l’onore e la virtù così da proteggere i deboli e perseguire il bene supremo; l’Oath of the Ancients se si giura di preservare la sacralità della vita e la bellezza della natura; e infine la sottoclasse nascosta Oathbreaker, che permette ai Paladini di rompere il proprio giuramento e guadagnare una serie di vantaggi e svantaggi inediti.

L’aggiornamento non si ferma alla sola introduzione dei Paladini, però, dal momento che va a rivedere il sistema di reazioni. Le reazioni sono particolari azioni di combattimento che possono essere attivate da diverse situazioni: ad esempio, un nemico a distanza ravvicinata che sta scappando può innescare un attacco di opportunità. Con la pubblicazione della patch è possibile scegliere se usare o meno una reazione quando ne viene attivata una, rendendo il combattimento ancora più strategico.

Vi ricordiamo che Baldur’s Gate 3 è ancora in Accesso Anticipato, ma la versione completa del gioco di ruolo dovrebbe debuttare su PC ad agosto 2023.