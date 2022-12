Annunciato Ys X: Nordics per PS4, PS5 e Nintendo Switch

Falcom ha annunciato Ys X: Nordics, decimo capitolo della celebre saga di JRPG dalle forti connotazioni action. Il gioco sarà disponibile in Giappone nel 2023 su PS4, PS5 e Nintendo Switch in occasione del 35° anniversario della serie.

Ys X: Nordics si svolgerà nell’arcipelago di Obelia Bay, formato da innumerevoli isole. Il gioco seguirà le vicende di Adol Christin, di ritorno dall’Antico Regno di Ys, mentre si imbatterà nei misteriosi Normans. L’opera di Falcom andrà a ritoccare il sistema di combattimento classico della serie utilizzato fino a Ys IX: Monstrum Nox. In questa nuova versione sarà possibile combattere utilizzando due modalità di approccio, da usare in base alle varie situazioni. Il giocatore potrà infatti decidere se controllare un singolo eroe lasciando che il personaggio di supporto venga controllato dall’intelligenza artificiale, oppure lanciarsi nella mischia controllando contemporaneamente entrambi i personaggi.

Inoltre, Ys X: Nordics permetterà ai giocatori di solcare i mari con una nave. Non mancheranno battaglie in mare aperto che vanno ad aggiungersi a una libertà esplorativa senza precedenti per la serie. Non si conosce ancora la data di uscita occidentale, ma nel frattempo possiamo dare un’occhiata alle prime immagini che trovate in calce all’articolo.