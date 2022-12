PlayStation Plus: i giochi di dicembre del catalogo Extra e Premium

Sony ha annunciato quali saranno i videogiochi di dicembre riservati agli abbonati al servizio PlayStation Plus Extra e Premium. Tutti i titoli che andremo a elencare saranno disponibili a partire dal 20 dicembre (con alcune eccezioni).

Si parte con Far Cry 5, lo sparatutto open world di Ubisoft ambientato in una zona rurale del Montana, negli Stati Uniti. Si prosegue con Far Cry New Dawn, spin-off post-apocalittico della medesima serie di FPS. Ancora Fra Cry, poi, questa volta con Primal, che ci porta addirittura all’età della pietra.

Andando avanti: dal 20 dicembre saranno disponibili anche Judgment e Mortal Shell, entrambi nella duplice versioni per PS4 e PS5. Non mancheranno pure Yakuza: Like a Dragon e Yakuza 6: The Song of Life, mentre per chi vuole fare una scampagnata nella Terra di Mezzo saranno disponibili sia L’Ombra di Mordor che il sequel L’Ombra della Guerra.

Gli amanti dei puzzle game troveranno pane per i loro denti con The Pedestrian, laddove chi si appassiona con i gestionali avrà modo di puntare alla dominazione globale con Evil Genius 2. C’è spazio anche per Adventure Time: I Pirati dell’Enchiridion, Ben 10: Power Trip, Gigantosaurus Il Gioco, Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition, Worms W.M.D, The Escapists 2, e WWE 2K22 (quest’ultimo disponibile dal 3 gennaio 2023).

Per finire, dal 20 dicembre gli abbonati al PlayStation Plus Premium potranno accedere anche ad alcuni videogiochi del passato: Ridge Racer 2 e Pinball Heroes per PSP, Heavenly Sword per PS3, Oddworld: Abe’s Exoddus per PS1.