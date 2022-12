Resident Evil Village: la modalità VR sarà un DLC gratuito

Capcom ha annunciato che la modalità VR di Resident Evil Village sarà disponibile a partire dal 22 febbraio 2023, debutto che coincide con il lancio del PlayStation VR 2. Il DLC sarà gratuito (sia per il gioco base che per la Gold Edition), e l’intera campagna sarà giocabile in modalità VR, mentre l’espansione Shadows of Rose e la modalità Mercenari non saranno compatibili. L’aggiornamento introdurrà anche armi a doppia impugnatura, implementate per la prima volta in Resident Evil 4 VR.

Tra le funzioni del PSVR 2 utilizzate dalla modalità VR vi sarà il supporto del display HDR 4K, il tracciamento oculare individuale e l’audio 3D. I controller PSVR 2 Sense invece sfrutteranno vibrazioni aggiuntive e feedback di resistenza, permettendo movimenti più intuitivi per ricaricare le armi e usare gli attacchi con il coltello.