Amazon Games pubblicherà il prossimo gioco di Tomb Raider

Crystal Dynamics ha annunciato che sarà Amazon Games a pubblicare il quarto sequel della serie reboot di Tomb Rider, svelato durante la presentazione di State of Unreal 2022.

Christoph Hartmann, vicepresidente di Amazon Games, racconta che Amazon è “incredibilmente entusiasta di collaborare con il talentuoso e visionario team di Crystal Dynamics per portare il prossimo capitolo della saga di Lara Croft ai giocatori di tutto il mondo” , affermando che Tomb Raider è una delle IP più amate nella storia dell’intrattenimento.

Game Informer ha riportato il contenuto di un comunicato stampa, che dichiara che per la realizzazione del sequel (attualmente in fase iniziale) lo studio sta utilizzando Unreal Engine 5.

Nel comunicato stampa sono presenti anche le seguenti affermazioni:

“Amazon Games e Crystal Dynamics hanno annunciato oggi di aver raggiunto un accordo in base al quale Crystal Dynamics svilupperà un nuovo titolo multipiattaforma di Tomb Raider, con Amazon Games che fornirà pieno supporto e pubblicherà il gioco a livello globale”. Prosegue: “Il nuovo Tomb Raider, ancora senza titolo, è un’avventura narrativa per giocatore singolo che continua la storia di Lara Croft nella serie Tomb Raider. Include tutti gli elementi che hanno reso Tomb Raider uno dei franchise più venerati nei giochi, dando ai giocatori il controllo dell’eroe sicuro di sé e multidimensionale Lara Croft in un ambiente che premia l’esplorazione e la ricerca di percorsi creativi, con enigmi strabilianti da risolvere, e un’ampia varietà di nemici da affrontare e superare”.