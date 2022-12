Dead Space: il remake entra in fase gold e si prepara all'uscita

Manca poco più di un mese all’uscita del remake di Dead Space, una data che sembra ormai scolpita nella pietra dal momento che il gioco ha appena raggiunto la fase gold, come peraltro annunciato dagli stessi sviluppatori via Twitter.

Arrivare alla fase gold significa che il grosso dello sviluppo è stato completato e il gioco è dunque pronto per la produzione di massa, così da raggiungere gli scaffali dei negozi in tempo per data di lancio prestabilita. A distanza di quindici anni dall’uscita dell’originale, il remake di Dead Space sarà disponibile dal 27 gennaio 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.