World of Warcraft: Chris Metzen torna in Blizzard Entertainment

Sono passati sei anni dall’annuncio del suo ritiro, ma ora Chris Metzen è pronto a tornare tra i ranghi di Blizzard Entertainment. Nel corso della sua lunga e prolifica carriera, il veterano della Casa di Irvine ha contribuito a rendere celebri molti dei franchise della compagnia, da Diablo a Starcraft, passando ovviamente per Warcraft.

Ora Blizzard ha annunciato che Chris Metzen tornerà nell’organico dello studio per rivestire inizialmente il ruolo di consulente creativo per World of Warcraft, tuttavia in futuro le sue mansioni lo porteranno a lavorare su altri progetti appartenenti allo stesso franchise.

“Chris è stato uno dei membri del team originale che ha lavorato all’universo di Warcraft sin dalla sua genesi nel 1994,” ha dichiarato il general manager del franchise John Hight. “Siamo molto felici di ricongiungerlo con il mondo che ha contribuito a creare.”