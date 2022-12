Inkulinati: lo strategico è in uscita in Accesso Anticipato a gennaio

Daedalic Entertainment ha annunciato la data di uscita di Inkulinati, lo strategico a turni di Yaza Games che debutterà in Accesso Anticipato sia su PC che sulle console Xbox tra poco più di un mese.









Il gioco vede due miniatori di volumi medievali combattere tra loro a suon di creature inchiostrate. Inkulinati includerà al lancio sia una parte della campagna single player che una modalità multigiocatore locale, mentre la versione completa comprenderà anche il multiplayer online. Gli sviluppatori fanno sapere che lo strategico rimarrà in Accesso Anticipato per circa un anno, tuttavia i tempi potrebbero allungarsi o restringersi in base ai feedback della community e alle modifiche richieste.

Per finire, segnaliamo che Inkulinati approderà su PC e console Xbox dal 31 gennaio 2023. Il gioco sarà inoltre disponibile nel catalogo del servizio Game Pass. Per saperne di più vi rimandiamo al nostro articolo dedicato all’ultimo Steam Next Fest, durante il quale abbiamo provato un dimostrativo del titolo in questione.