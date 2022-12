Henry Cavill e Amazon hanno firmato un accordo per portare Warhammer 40.000 nell'universo cinematografico

La conferma ufficiale arriva da Games Workshop: Warhammer 40.000 debutterà nel panorama cinematografico, e stando a quanto riferito da Hollywood Reporter, Henry Cavill è “incaricato di recitare e produrre esecutivamente un adattamento della serie di Warhammer 40.000”, con Amazon alle prese con i “colloqui finali” con Games Workshop per i diritti dopo “mesi” di trattative.

Non si hanno ancora dettagli ufficiali riguardo l’ambientazione, di chi interpreterà Cavill o della sequenza temporale per le uscite delle produzioni, ma Games Workshop ha confermato che l’accordo coinvolge i diritti sull’universo di Warhammer 40.000 attraverso serie TV, film e molto altro, e che Henry Cavill reciterà e produrrà esecutivamente il franchise di Warhammer 40.000 in tutte le produzioni di Amazon Studios.

Henry Cavill è un caloroso appassionato della lore legata alla serie di Warhammer 40.000, lo ha confermato lo stesso attore durante alcune interviste. Ecco le sue dichiarazioni in merito al progetto: “Ho amato Warhammer sin da quando ero un ragazzo, ciò rende questo momento davvero speciale per me”, racconta Cavill. “L’opportunità di guidare questo universo cinematografico sin dal suo inizio è un onore e una responsabilità. Non potrei essere più grato per tutto il duro lavoro svolto da Vertigo, Amazon e Games Workshop per realizzare questo obiettivo. Un passo avanti verso la realizzazione di un sogno che dura da una vita che diventa realtà.”