Horizon: un nuovo progetto online è in fase di sviluppo presso Guerrilla Games

Un nuovo cast e un look “stilizzato”, questo prevede il progetto online ambientato nel mondo di Horizon Zero Dawn e Forbidden West attualmente in fase di sviluppo presso Guerrilla Games. La conferma arriva dallo sviluppatore attraverso un annuncio di lavoro, in cui afferma: “Stiamo continuando a creare epiche avventure da solista per Aloy”, con la promessa che “gli amici potranno esplorare insieme le maestose terre selvagge di Horizon”.

Questo non è l’unico progetto in fase di sviluppo della serie, Guerrilla Games ha già annunciato Horizon Forbidden West: Burning Shores, espansione esclusiva per PlayStation 5 che vedrà il suo debutto il 19 aprile 2023, mentre Horizon Call of the Mountain è nel cantiere di Firesprite Studios, si tratta di un titolo per PlayStation VR2 il cui lancio avverrà il 22 febbraio 2023.